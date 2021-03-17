"العسومي": ندعو أطراف اتفاق الرياض للاستجابة السريعة للدعوة السعودية

أكد أهمية دعم الحكومة اليمنية ومنحها الوقت لتنفيذ المشروعات التنموية

دعا رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، أطراف اتفاق الرياض إلى الاستجابة السريعة للدعوة العاجلة التي وجهتها المملكة العربية السعودية إلى طرفي الاتفاق للاجتماع العاجل في الرياض؛ بهدف بحث تنفيذ باقي استحقاقات الاتفاق، وهي الدعوة التي جاءت على خلفية اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق في عدن.



وثمَّن رئيس البرلمان العربي التحرك العاجل للمملكة العربية السعودية واستجابتها السريعة لاحتواء أي خلافات جديدة تظهر بين طرفي الاتفاق؛ حفاظاً على ما تحقق من إنجازات بشأن تنفيذ بنوده، ورغبةً في رأب الصدع بين أطرافه، وتفعيل دور مؤسسات الدولة اليمنية الموحدة.



وشدّد على ضرورة دعم الحكومة اليمنية الجديدة ومنحها الوقت اللازم لتنفيذ المشروعات التنموية في المناطق المُحررة وتلبية تطلعات الشعب اليمني في الأمن والتنمية والاستقرار.



وأكد رئيس البرلمان العربي أن اتفاق الرياض يمثل المرتكز الرئيس لتوحيد صفوف الشعب اليمني في مواجهة انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية، واستكمال استعادة مؤسسات الدولة والحفاظ على أمن ووحدة واستقرار اليمن.



ودعا أطراف الاتفاق إلى البناء على الإنجاز الذي تحقق وسرعة استكمال تنفيذ متطلبات الاتفاق، وخاصة ما يتعلق منها بالشق الأمني والعسكري لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية.