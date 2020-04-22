مصر.. الجمعة أول أيام شهر رمضان

عدم ثبوت الرؤية الشرعية للهلال

أعلنت دار الإفتاء المصرية، اليوم (الأربعاء)، أن أول أيام شهر رمضان المبارك هو بعد غد الجمعة؛ وفقًا للرؤية الشرعية للهلال.

وقالت دار الإفتاء في بيان: "تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة؛ عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بالعين المجرّدة، وعليه يكون يوم غدًا الخميس هو المتمم لشهر شعبان، ويكون الجمعة الموافق 24 من شهر أبريل هو غرة شهر رمضان المبارك لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا.