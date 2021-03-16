حالة تستمر حتى 5 مساءً.. رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل

الوطني للأرصاد: تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية وتشمل عدة محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من نشاطٍ للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية على منطقة حائل.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- من الساعة العاشرة صباحاً حتى الخامسة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها.

حائل الأرصاد حالة الطقس

1

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442 11:16 AM

الوطني للأرصاد: تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية وتشمل عدة محافظات

حالة تستمر حتى 5 مساءً.. رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حائل

0 807

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من نشاطٍ للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية على منطقة حائل.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- من الساعة العاشرة صباحاً حتى الخامسة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

حائل الأرصاد حالة الطقس

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021