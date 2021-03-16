حالة تستمر حتى 5 مساءً.. رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل

الوطني للأرصاد: تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية وتشمل عدة محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من نشاطٍ للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية على منطقة حائل.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- من الساعة العاشرة صباحاً حتى الخامسة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها.