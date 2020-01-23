"اليوبي" يدشن الصفحة الإلكترونية لمهرجان المسرح الجامعي الخليجي الخامس

تستمر فعالياته لـمدة 5 أيام بمشاركة 12 جامعة خليجية وأكثر من 100 طالب

دشن مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي اليوم الخميس، الصفحة الإلكترونية الخاصة بمهرجان المسرح الجامعي الخليجي الخامس لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت رعاية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون وسيقام خلال الفترة من 8 - 12 / 6 / 1441هـ الموافق 2- 6 /2 / 2020م المقبل، وبمشاركة 12 جامعة خليجية وأكثر من 100 طالب.

وفي التفاصيل، استعرض عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني محتويات الصفحة والتي تشمل خدمات إلكترونية ومعلومات شاملة عن المهرجان من أهداف ولجان وجداول بالإضافة إلى المطبوعات الخاصة بالمهرجان، كما تشمل الصفحة ألبوم الصور والملف الصحفي.

وخلال التدشين تم مناقشة آخر الاستعدادات لاستضافة مهرجان المسرح الجامعي الخليجي وما تم إنجازه على صعيد الاستقبال والضيافة وتجهيز مواقع المسارح وتم استعراض المطبوعات الخاصة بالمهرجان.

وأشاد مدير الجامعة بالجهود المبذولة من قبل اللجان التنظيمية لإنجاح المهرجان وتقديم صورة مشرقة عن جامعة "المؤسس" مؤكداً في الوقت عينه على أهمية مثل هذه المناسبات والتي تجمع أنباء الخليج في أجواء تسودها الأخوة وتكشف عن المواهب الشبابية متمنياً التوفيق لجميع المشاركين في المهرجان من جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ورحب مدير الجامعة بالوفود المشاركة من الجامعات الخليجية في مهرجان المسرح الجامعي الخليجي الخامس والذي يهدف إلى زيادة التعارف وتعميق روح التعاون وتبادل الخبرات بين الشباب الجامعي في دول المجلس، وإبراز الثقافة والتراث الخليجي والعربي والإسلامي، مقدماً شكره لمعالي وزير التعليم على الرعاية الكريمة للمهرجان ودعمه غير المحدود للمسرح الجامعي والذي ساهم في إبراز المواهب الشبابية في مجالات التمثيل والإخراج والتأليف.

من جانبه أكد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني أن المهرجان يعد من أبرز ملامح مسيرة العمل المشترك تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي بشكل عام، وبالتنسيق والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن المهرجان يهدف إلى تقديم الإبداعات الطلابية وتأهيل قدراتهم بشكل مميز من خلال اللقاء المشترك مع بعضهم البعض ومع المختصين في المجال من الإداريين والفنيين.

وأفاد عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن المهرجان يشتمل على 12 عرضاً مسرحياً يومياً تبدأ من الساعة الرابعة عصراً إلى الساعة العاشرة مساءً على مسرح العمادة 26 ومسرح العمادة 24، بالإضافة إلى ندوات تطبيقية بعد كل عرض تثري النقد المسرحي ودورات تدريبية تتطرق إلى مجالات الفنون المسرحية بمشاركة نخبة من المتخصصين في مجال التمثيل والإخراج المسرحي وهي متاحة للجميع.

وتشارك في المهرجان 12 جامعة وهي على النحو التالي: جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة البحرين، وجامعة الكويت، وجامعة السلطان قابوس، وجامعة الطائف، وجامعة أم القرى، وجامعة الملك سعود، وجامعة جازان، وجامعة الحدود الشمالية، وجامعة الجوف، وجامعة طيبة، وجامعة الملك خالد.