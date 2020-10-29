تواجد فريق من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في مباراتي اليوم

ضمن جولة رئاسة العشرين من دوري المحترفين

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، تواجد فريق من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في مباراة القادسية والتعاون ضمن جولة رئاسة العشرين من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت الرابطة إلى أنه تم إبلاغ إداريي الفريقين بالإجراءات المتبعة للكشف عن المنشطات.

كما تواجد فريق من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في مباراة الباطن وضيفه الرائد ضمن ذات الجولة والمقامة فعالياتها الآن.