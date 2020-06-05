ضربة حاسمة.. أمن الدولة في دبي يعتقل قياديًا خطيرًا بالعصابات الدولية

أمير مكي مدرج على قوائم "الإنتربول" لكونه مطلوباً بتهمة القتل العمد

في إنجاز أمني جديد لإمارة دبي وضمن عملية نوعية مساء الأربعاء الماضي، ألقى جهاز أمن الدولة في دبي القبض على المدعو أمير فاتن مكي، وهو دنماركي الجنسية، ويُعد من أخطر قيادات العصابات الدولية المُنظمة النشطة في مجالات إجرامية عدة، مثل القتل وتجارة المخدرات وغسيل الأموال.



وقال مسؤول أمني في دبي إن أمير مكي هو من المدرجين على قوائم "الإنتربول"، لكونه مطلوباً بتهمة القتل العمد، وإنه كان محل اهتمام كبير من قبل وسائل الإعلام الإسبانية الأوروبية بشكل عام، نظراً لجرائمه الوحشية المتعددة.



وعلى الرغم من المتابعات والملاحقات الأمنية الواسعة له في أوروبا، لم تنجح أي من محاولات القبض عليه هناك، موضحاً أن مكي تردد على الدولة مستخدماً جوازات سفر متعددة.



وقال مسؤول جهاز أمن الدولة في دبي إنه بعد تنفيذ عمليات استخباراتية وميدانية سرية متقنة جرت في ظروف استثنائية نتيجة لتقييد الحركة في دبي ضمن جهود مكافحة فيروس كوفيد-19 وما تبعها من إجراءات وقائية مكثفة، تمكنت الفرق الأمنية من رصد أحد الأشخاص ووضعته قيد الاشتباه، حتى تم التحقق من هويته والتأكد من أنه أمير مكي.



وأوضح المسؤول الأمني أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتشكيل فريق قانوني بالتعاون مع النيابة العامة في دبي ووزارة الخارجية والتعاون الدولي لإصدار الأذونات القانونية لإلقاء القبض عليه وتسليمه للجهة القضائية المختصة.