مراقبون والتزيين بشرط.. هنا أبرز "البروتوكولات الصحية المحدثة لقاعات الأفراح"

نوّهت عنها "الشؤون البلدية والقروية" مؤكدةً على تطهير الأسطح والاحتفاظ بسجله

نوّهت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على البروتوكولات الصحية المحدّثة لقاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات.

‏وتضمّنت البروتوكولات الصحية: تعيين مراقبين عند المداخل لضمان إكمال العملاء مسح الكود الخاص بتطبيق "توكلنا"، كما يجب على العاملين والحضور ارتداء الكمامة في جميع الأوقات، وتطهير أيدي عاملات الاستقبال عند التعامل مع أغراض العميل الشخصية، وتطهير الخزائن الخاصة دوريًّا.

كما يُسمح بخدمة التزيين مع الالتزام بتطبيق بروتوكول صالونات التجميل النسائية.

وتضمنت البروتوكولات المحدّثة، التأكيد على تطهير الأسطح بعد كل استخدام للقاعة، والاحتفاظ بسجل أوقات التطهير، ووضع ملصقات واضحة لتطبيق التباعد مع تنظيم الطاولات لتكون متباعدة.