إغلاق مستودعين ومصادرة طنَي مواد غذائية لسوء التخزين بالقصيم

أمانة المنطقة: جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين

أغلقت أمانة منطقة القصيم، ممثلة ببلدية شمال بريدة الفرعية، مستودعين لتخزين المواد الغذائية من الشوكولاتة والحلويات ومياه الشرب المعبأة بعد ضبط مخالفات في تطبيق الاشتراطات الصحية لأعمال التخزين.

وجرت مصادرة طنين من المواد الغذائية وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.