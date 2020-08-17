إغلاق مستودعين ومصادرة طنَي مواد غذائية لسوء التخزين بالقصيم

أمانة المنطقة: جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين

أغلقت أمانة منطقة القصيم، ممثلة ببلدية شمال بريدة الفرعية، مستودعين لتخزين المواد الغذائية من الشوكولاتة والحلويات ومياه الشرب المعبأة بعد ضبط مخالفات في تطبيق الاشتراطات الصحية لأعمال التخزين.

وجرت مصادرة طنين من المواد الغذائية وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

أمانة منطقة القصيم

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17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441 12:23 PM

أمانة المنطقة: جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين

إغلاق مستودعين ومصادرة طنَي مواد غذائية لسوء التخزين بالقصيم

وكالة الأنباء السعودية (واس)

بريدة

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أغلقت أمانة منطقة القصيم، ممثلة ببلدية شمال بريدة الفرعية، مستودعين لتخزين المواد الغذائية من الشوكولاتة والحلويات ومياه الشرب المعبأة بعد ضبط مخالفات في تطبيق الاشتراطات الصحية لأعمال التخزين.

وجرت مصادرة طنين من المواد الغذائية وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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أمانة منطقة القصيم

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