الهيئة الملكية للعلا تعزّز محتواها الرقمي المتخصص

بهدف تعظيم الحضور الإعلامي في مواقع التواصل

أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عددًا من الحسابات الخاصة بمبادراتها وبرامجها في إطار تحقيق رؤية العلا، من خلال موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث سيساهم في التعريف بالأدوار التي تقوم بها الهيئة، كما تعزز بذلك المحتوى المتخصص في شؤون الآثار والفن والسينما.

وتسعى الهيئة الملكية إلى تعزيز معرفة الجمهور بكل المبادرات التي تعكس الاهتمام بمحافظة العلا، كونها أحد أهم الوجهات السياحية الثقافية العالمية، وفي إطار التوجهات الاستراتيجية لتحقيق الانسجام مع رؤية المملكة 2030؛ حرصًا على خلق روافد متنوعة تعكس ما تحظى به العلا من ثراء نوعي، بما يبرز مواقع التراث والطبيعة والإرث البشري؛ لتعزيز التنمية المستدامة، باستثمار كل المقومات المتاحة من أجل خلق روافد متنوعة.

وأطلقت الهيئة الملكية، عبر "تويتر" حساب إذاعة العلا عبر مسمى @AlUlaFm التي تسعى للتعريف بالمحافظة وتاريخها عبر الأثير، من خلال تردد مباشر داخل وخارج محافظة العلا، عبر عدد من البرامج السمعية مع طاقم إذاعي يمتلك الحرفية والذي يحتفي كذلك بكافة الفعاليات التي تشهدها العلا، وتشكل الإذاعة رافدًا مهمًا للتعريف بالأرض والمكان والإنسان في المحافظة.

وأطلقت كذلك حساب المتحف الحي عبر مسمى@livingmuseum الذي يتيح للجميع استكشاف العلا التي تسعى وفق المخطط له أن تكون أكبر متحف مفتوح في العالم، نظير ما تملكه من شواهد حية، وما تبرزه الإبداعات الإنسانية والتي جعلت العلا، صيغة حضارية وذات مستوى أخاذ للثقافة والتراث الطبيعي والسياحة البيئية.

وعملت على إثراء هذا الحساب بقصص حية من خلال التاريخ الذي تكتنزه بقصص شفهية وحية للباحثين والدارسين عن أعماق الحضارات في العلا.

وقد دشنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، حساب فنون العلا عبر مسمى@ArtsAlUla والذي يشكل الفصل الإبداعي الذي يجمع الفنون والثقافة ويعكس حالة الإبداع المعاش، من خلال تسليط الضوء على أبرز الأحداث الفنية والثقافية في العلا، ويحوي مرجعًا للفنون التي تستضيفها المحافظة ومنها جائرة العلا للتصميم، والتي تعكس التراث والطبيعة للتصاميم الاستثنائية المستوحاة من العلا وتاريخها.

وعن طريق هذه الحسابات؛ تهدف الهيئة إلى تعزيز رسالتها التي عبرت عنها من خلال حساب الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وحساب استكشف العلا، والذي يعزز مكانة العلا كوجهة جاذبة للمستثمرين والزوار، وتسليط الضوء على التنمية المستدامة، والتي تنعكس على جودة الحياة، بالإضافة إلى تطبيقات المدينة الذكية، والتي بدأت في تطبيق نماذج أولية لها مثل المركبة ذاتية القيادة.

ووفقًا للأهداف الموضوعة؛ تعمل الهيئة الملكية لمحافظة العلا، لتعظيم الحضور الإعلامي في مواقع التواصل الاجتماعي، وما يحقق الحضور الإعلامي الواسع، والذي سيسهم في بلورة نتائج مختلفة وواسعة على الصعيد الإعلامي، ومد جسور التقارب مع الجمهور والرأي العام داخل محافظة العلا من الأهالي والزوار، وكذلك خارجها، في ضوء الرؤية، والتعريف بالتوجهات الاستراتيجية ومن ذلك مخطط "رحلة عبر الزمن" الذي يعيد تشكيل مرحلة أرحب لتاريخ العلا للحاضر والمستقبل.