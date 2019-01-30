الملحقية الثقافية بلندن تعتمد النادي السعودي في برايتون لإقامة "الدورة 38"

أعلنت الملحقية الثقافية السعودية بمدينة لندن البريطانية، عن موافقتها لاعتماد النادي السعودي في مدينة برايتون وايستبورن لإقامة الدورة ٣٨ لعام ٢٠١٩ وما تتضمنه من الأنشطة الطلابية الاجتماعية والثقافية والرياضية.

تقدم أعضاء النادي في برايتون وايستبورن، وعلى رأسهم رئيس النادي عبدالله ثامر الشمري، ونائبه راجي ربيع الشمري، وأمين اللجنة الاجتماعية والثقافية عبدالرحمن أبو راسين، وأمين الصندوق عبدالمجيم النعيم، والرياضي عبدالرحمن القرني، والمشرفة النسائية سهى بكري.

وذكر رئيس النادي الحالي عبدالله الشمري في رسالة له أن النادي وضع من أجل الجميع ومن أجل خدمة جميع الطلاب، حيث قال: "بتعاونكم وتكاتف الجميع نحقق النجاح وطموحات النادي في عمل قدر الامكان من الانشطة، ليس لنا مكان من غيركم، ولا نستطيع أن نقوم في أي نشاط إلا بتعاونكم معنا، دعونا نكون فريق عمل متكامل من أجل الجميع".