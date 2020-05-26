كورونا وروسيا.. استقرار في الإصابات ورقمان قياسيان في المتعافين والوفيات

وفق آخر تحديث لبيانات أعلنها مركز العمليات الروسي لمكافحة الفيروس

سجلت روسيا اليوم الثلاثاء 173 حالة وفاة بفيروس كورونا، في أعلى معدل يومي منذ بدء الوباء، فيما حافظ مؤشر الإصابات الجديدة على الاستقرار بتسجيل 8915 حالة خلال الــ24 ساعة الماضية.

وبعد تراجع حاد للوفيات أمس الاثنين، عندما تم تسجيل 92 حالة، عاد هذا المؤشر للارتفاع مجددًا؛ لتبلغ الحصيلة 3807؛ فيما بلغ إجمالي الإصابات 363342.

جاء ذلك في آخر تحديث لبيانات مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، والذي أشار أيضًا إلى شفاء 12331 حالة خلال الساعات الــ24 الماضية، في أكبر عدد يومي للمتعافين؛ ليصبح مجموعهم 131129.