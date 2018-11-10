غداً.. "جمعية ألزهايمر" تنظم ندوة علمية عن الخرف برعاية "سبق"

لتدريب ما يفوق 150 طبيباً وممارساً صحياً.. بدعم من "بنك الجزيرة"

تستكمل الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر، برعاية "سبق"، مسيرتها في الريادة عبر تذليل كل الصعوبات التي تواجه المرضى في المملكة، من خلال مبادرة تدريب الأطباء والممارسين الصحيين على التشخيص والعلاج.

وستقام الندوة العلمية، التي تدعمها برامج المساندة الاستراتيجية في مجموعة المسؤولية الاجتماعية ممثلةً في "بنك الجزيرة" الذي يقدم نموذجاً رائداً في المسؤولية الاجتماعية، ويعنى بالبرامج التأهيلية والتدريبية، بما يعود بالنفع على المجتمع السعودي؛ غداً الأحد 11 نوفمبر 2018م من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً في قاعة الدراسات العليا القاعة الرئيسية لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الشريك الاستراتيجي الصحي للجمعية.

وتهدف الندوة إلى التعريف بالفئة المستهدفة على الوظائف الإدراكية الأساسية، وكيفية تأثيرها على سلوك الإنسان، والاطلاع على الأسباب المختلفة للخرف وكيفية التفريق بينها.

وتستعرض الندوة الوسائل المختلفة لعمل التقييم العصبي والإدراكي لكبار السنّ المصابين بتدهور إدراكي، مسلطةً الضوء على الوسائل العلاجية المتاحة لعلاج المتعايشين مع مرض "ألزهايمر" لتتشكل قاعدة بيانات للأطباء في مناطق المملكة التي تفتقر للأطباء المتخصصين بتشخيص وعلاج مرض "ألزهايمر"، حيث يعاني المجتمع ندرة الأطباء في هذا المجال.

جدير بالذكر أن الندوة تشهد مشاركة أكثر من ستة أطباء متخصصين في مجال المخ والأعصاب وطب الشيخوخة وأمراض الذاكرة وطب الأسرة، من أعضاء اللجنة العلمية بالجمعية والأطباء المتعاونين، وهم "الدكتور متعب العتيبي استشاري الطب النفسي للمسنين عضو اللجنة العلمية، والدكتورة منى عبيد استشاري مخ وأعصاب تخصص دقيق "اعتلالات الحركة" عضو مجلس إدارة الجمعية واللجنة العلمية، والدكتور لؤي الخميس استشاري طب الشيخوخة والعلاج التلطيفي عضو اللجنة العلمية، والدكتور لؤي باسودان استشاري طب العائلة والمسنين عضو اللجنة العلمية، والدكتورة هيا الجودي استشاري علم النفس العصبي الإكلينيكي عضو اللجنة العلمية، والدكتور وليد الكريدي استشاري أمراض الباطنة وأمراض الشيخوخة.

وتستهدف الندوة الأطباء من تخصصات "طب الأسرة، الطب النفسي، المخ والأعصاب، الطب الباطني"، والممارسين الصحيين من قطاعات "التمريض، التثقيف الصحي، علم النفس، العلاج الطبيعي والوظيفي، أخصائي النطق والتخاطب".

وقد تفاعل شركاء الجمعية ضمن برنامج الشراكة الاستراتيجية بمختلف فئاتها بتفريغ منسوبيهم؛ نظراً لأهمية ما سيتم طرحه في هذا البرنامج التدريبي عن المرض والاضطرابات المشابهة له.

ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني www.alz.org.sa.