"بن منيخر" يواسي "آل كليب" في وفاة والده

قدّم محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، صباح اليوم، واجب العزاء والمواساة لمدير شرطة العارضة الرائد صالح بن محمد آل كليب في وفاة والده -رحمه الله- داعيًا الله تعالى له بالرحمة والمغفرة، وأن يجبر مصابهم ويُلهمهم الصبر والسلوان.

من جانبه، أعرب مدير شرطة العارضة الرائد صالح آل كليب، عن شكره وتقديره لمحافظ العارضة الدكتور سلطان بن منيخر، على مواساته ومشاعره النبيلة؛ سائلًا الله أن يجزيه خير الجزاء.