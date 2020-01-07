كأس السوبر الأسباني.. غيابات "ريال مدريد" تهدده أمام "فالنسيا"

تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية في تمام الساعة الـ10 مساء الأربعاء، صوب مدينة جدة؛ انتظارًا لمباراة ريال مدريد ضد فريق فالنسيا في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الأسباني الذي ستسضيفه المدينة الساحلية في حدث عالمي مرتقب؛ إذ سيواجه الفائز في تلك المباراة، المنتصر في مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد.

الجدير بالذكر أن بطولة كأس السوبر الأسباني، ستُقام هذا الموسم بنظام مختلف؛ بنظام دورة رباعية؛ حيث يواجه بطل الدوري وصيفَ الكأس، ويواجه بطل الكأس وصيفَ الدوري أو صاحب المركز الثالث في حالة تشابه الفرق، قبل أن يلتقي الفائزان في نهائي البطولة.

يعاني ريال مدريد من غياب عدد من الأسماء اللامعة؛ وهو ما يقلق مدربه الفرنسي زين الدين زيدان؛ خصوصًا أنه يعتمد عليها منذ بداية الموسم، وأبرزها هداف الفريق، كريم بنزيما، وإيدين هازارد، وجاريث بيل بسبب الإصابة.

على الجانب الآخر، كشف نادي فالنسيا في بيان عن غياب نجم هجومه الدولي الإسباني رودريجو مورينو، الذي يعاني من الْتواء في الركبة منذ آخر مباريات الفريق في عام 2019.