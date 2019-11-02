الطفلة "دلع" المُصابة بفيروس H1N1 تغادر مستشفى الطائف بناء على نصيحة الأطباء

والدتها لـ"سبق": نستكمل العلاج بالمنزل خوفاً من فيروس جديد

غادرت الطفلة دلع الغامدي المُصابة بفيروس H1N1 العزل ومستشفى الأطفال في الطائف، واستقرت في المنزل، لتواصل علاجها هربًا من أن تتعرض لاكتساب الفيروس مرةً أخرى، بعد تفضيل الأطباء لها ذلك؛ لتحمّل أنبوبة الأكسجين وأصوات خرفشة صدرها يسمعها من حولها ويئن لما يعترضها من ألم.

وقالت والدتها لـ"سبق": "غادرنا عزل مستشفى الأطفال بالطائف، بعد أن أمضينا حوالي 10 أيام، بعد أن نصحنا الأطباء بالمغادرة، واستكمال الكورس العلاجي في المنزل؛ خوفًا من أن تكتسب الطفلة فيروسًا جديدًا؛ لكون مناعتها ما زالت ضعيفة".

وأضافت: "طفلتي خرجت من العزل وهي تحمل في يدها اليمنى دُميتها التي كانت تُلازمها طوال فترة تنويمها في قسم العزل، وفي يدها اليُسرى أنبوبة الأكسجين، مودعةً سريرها والذي تتمنى ألا تعود إليه مرةً أخرى".

وتابعت: "طوال فترة تنويمها وهي تسأل، لماذا أنا هُنا؟ ليش تحبسوني؟ أنا وش فيني؟ متى أذهب للمدرسة؟ أين زميلاتي؟ مُبديةً استغرابها الشديد من اتصالات المدرسة عليها وبشكلٍ يومي، ليس للاطمئنان عنها أو السؤال عن صحتها، ولكن يؤكدون بضرورة إحضار عذر للغياب"، مشيرة إلى أنه في الوقت ذاته امتدحتها مُعلمة فصلها بعد أن زارتها واطمأنت عليها دون غيرها.

يُشار إلى أن الطفلة "دلع الغامدي"، والتي تدرس في إحدى المدارس الابتدائية بالطائف، كانت قد تعرضت للإصابة بفيروس H1N1 وأدخلت على إثره عزل مستشفى الأطفال، بمُرافقة والدتها من أجل العلاج، بعد أن أكدت نتيجة التحليل الواردة من مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة بإيجابية التحليل وأنها مُصابة بالفيروس، لتنشر "سبق" خبر إصابتها وما روته والدتها عن مُعاناة طفلتها.

وسبق أن أصدر المتحدث الرسمي لـ"صحة الطائف" عبدالهادي الربيعي، بياناً تفاعلياً مع الحالة المصابة بفيروس H1N1 والمثبتة بنتيجة التحليل، الذي تحتفظ "سبق" بنسخة منه، قال فيه: "إشارةً إلى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حيال وجود حالات إنفلونزا خنازير بإحدى مدارس البنات بالطائف، عليه فإن الصحة في الطائف تود الإشارة إلى أنه لا وجود لما يسمى إنفلونزا الخنازير، وتعد إنفلونزا موسمية عادية، وقد تم رصد حالة لطالبة بالصف الأول الابتدائي مصابة، وتم اتخاذ الإجراء الوقائي والاحترازي دون وجود حالات أخرى أو ما يدعو للقلق".

وإثر ذلك ردّت والدة الطالبة التي تقول إنها مصابة بفيروس إنفلونزا H1N1 على بيان "صحة الطائف"، مبديةً أسفها لما جاء فيه، معتبرةً محتواه نفياً لإصابة ابنتها بالفيروس، والذي زاد من ألمهم.

وشهدت محافظة الطائف، إصابة طالبة تدرس بالصف الأول الابتدائي في إحدى المدارس التابعة للتعليم، بفيروس H1N1 المعروف باسم "إنفلونزا الخنازير"، وفقاً لتأكيد التحليل الوارد من مركزها بمدينة الملك عبدالله الطبية، والذي يؤكد الإيجابية.

وتحتفظ "سبق" بنسخة التقرير، حيث ظهرت الأعراض بعد عودة الطالبة من مدرستها الأسبوع ما قبل الماضي، وظلت تقاوم المرض حتى تعامل أحد المراكز الصحية بالمحافظة مع حالتها وكأنها إنفلونزا عادية، على الرغم من ارتفاع درجة حرارتها وبشكلٍ ملحوظ، فيما أدخلت الطالبة للتنويم بقسم العزل بمستشفى الأطفال بعد إيجابية التحليل وتأكيد الإصابة.