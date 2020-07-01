"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان و8 محافظات

قالت: تُصحَب برياح وتستمر حتى الساعة الـ7 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات: (أبو عريش، والحرث، والدائر، والريث، والطوال، والعارضة، وفيفا، وهروب)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ7 مساءً بمشيئة الله.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

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01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441 10:46 AM

قالت: تُصحَب برياح وتستمر حتى الساعة الـ7 مساء

"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان و8 محافظات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات: (أبو عريش، والحرث، والدائر، والريث، والطوال، والعارضة، وفيفا، وهروب)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ7 مساءً بمشيئة الله.

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