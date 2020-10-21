"آل الشيخ" يعلن تعيين 3 رؤساء جامعات جدد: أبارك لهم صدور موافقة المقام السامي

قدّم وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، مباركته لرؤساء 3 جامعات على الثقة الكريمة بصدور موافقة المقام السامي بتعيينهم.

وقال "آل الشيخ": أبارك للزملاء الثقة الكريمة بصدور موافقة المقام السامي بتعيينهم رؤساء للجامعات، وهم:

١- أ.د. معدي بن محمد القحطاني رئيساً لجامعة أم القرى.

٢- د. علي بن محمد السيف رئيساً لجامعة شقراء.

٣- د. صالح بن مفلح آل صقر رئيساً لجامعة حفر الباطن.

سائلاً الله لهم التوفيق لخدمة الوطن وقيادته.