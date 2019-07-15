"صحة جازان" تدشن ملتقى القيادات ومهارات التحفيز

وتطلق 200 دورة تدريبية

دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان، الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي، اليوم، ملتقى القيادات ومهارات التحفيز، بمستشفى جازان العام.

نظم الملتقى المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة، ممثلة في الشؤون الأكاديمية والتدريب.

وأكد مدير إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة جازان، الدكتور إبراهيم النعمي، أهمية التدريب وأهدافه في تنمية الموارد البشرية من خلال صقل المهارات والرقي بالمستوى العلمي والعملي للمتدربين، مبيناً أن الملتقى ينفذ لمدة خمسة أيام، ويتضمن عدة فعاليات تشمل دورات تدريبية ومحاضرات لمدربين متخصصين.

وقال "النعمي" إن إدارته أطلقت، اليوم، باكورة دوراتها الفنية والإدارية والتي تتجاوز 200 دورة متخصصة، ينفذها عدد من المدربين المعتمدين على مستوى العالم، ويستفيد منها ما يقارب أربعة آلاف موظف بواقع ألفي ساعة تدريبية معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وفي الختام، كرم مدير عام صحة جازان، المدربين المنفذين لدورات ملتقى القيادات ومهارات التحفيز.