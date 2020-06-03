المملكة تدين وتستنكر بشدة تفجيرًا استهدف مسجدًا في كابول وأوقع قتلى وجرحى

"الخارجية" قدَّمت العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية أفغانستان حكومة وشعبًا

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مسجدًا في العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية أفغانستان الإسلامية حكومةً وشعبًا، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل، وبأن يسود الأمن والاستقرار ربوع أفغانستان الشقيقة، مجددة التشديد على موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.