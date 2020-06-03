شاهد.. فتاة سعودية عمرها 17 عاماً تبدع في فن المكياج السينمائي

قالت لـ "سبق": أتمنى أن أجد الدعم والتبني من الجهات المختصة

استطاعت الفتاة السعودية لطيفة الشعراوي والتي لم يتجاوز عمرها ١٧ عاماً كسب إعجاب متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن تمكنت من إتقان فن المكياج السينمائي أو ما يسمى بالمؤثرات الخاصة، وعادة ما يستخدم هذا العمل الفني في السينما والمسلسلات.

وفي التفاصيل، قالت الفنانة التشكيلية لطيفة إسماعيل الشعراوي لـ"سبق" إن المكياج السينمائي أو ما يسمى مكياج المؤثرات الخاصة هو أحد الفنون التشكيلية والتي تستخدم في الأفلام والمسلسلات وفي عالم السينما وهو يتفرع إلى عدة فروع منها المكياج التمثيلي، المكياج الدموي، المكياج الفنتازي، المكياج المسرحي، وبدأت في تعلم أساسيات هذا الفن وأنا في عمر ١٤ عن طريق اليوتيوب في المواقع العربية والأجنبية وذلك بدعم من والدتي ميسون حفظها الله.

وتابعت "الشعراوي": لقد كان لدعم والدتي أثر كبير في تحفيزي حيث كانت هي من توجهني وتصحح أخطائي وتزرع الثقة بداخلي ودائماً ما تقول بأنك ستصبحين فنانة رائعة ما جعلني ذلك أكرس جهدي بالتدريب الذاتي المستمر حتى وصلت لهذه المرحلة وما زال لدي الطموح للأفضل إن شاء الله.

وأضافت الشعراوي : أتمنى أن أجد الدعم والتحفيز والتبني من الجهات المختصة بالمملكة ومن المسؤولين بداخل بلدي لكي أتمكن من تطوير نفسي بشكل أفضل والاستفادة من هذا الفن الناشئ.