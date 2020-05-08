"الشؤون الإسلامية" توزع 24 طن سلال غذائية رمضانية داخل باكستان

ضِمن برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين بمتابعة الوزير "آل الشيخ"

يُواصل مكتب الدعوة بسفارة المملكة العربية السعودية في باكستان التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، توزيع السلال الغذائية لليوم الـ15 على التوالي في المدن والقرى في جمهورية باكستان الإسلامية، بالتعاون مع الجهات المسؤولة بالحكومة الباكستانية؛ لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم، مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقد تم توزيع 920 سلة غذائية للأسر المحتاجة والفقيرة، تزن 24.840 طنًّا استفاد منها 7360 فردًا، بالمنطقة الفيدرالية للعاصمة إسلام آباد والمدن والقرى التابعة لها، كما تم توزيع 813 سلة غذائية تزن 22.951 طنًّا في إقليم البنجاب، استفاد منها 6504 أفراد، شملت مدينة: (لاهور، وملتان، وفيصل آباد، وحافظ آباد، وكجرانولا).

وتم توزيع 755 سلة غذائية في إقليم خيبر بختون خواه تزن 20.385 طنًّا، شملت مدينة بشاور ومردان واتك، استفاد منها 6040 فردًا.

وبلغ إجمالي ما تم توزيعه منذ اليوم الأول 2488 سلة غذائية، وإجمالي عدد المستفيدين 19904 أفراد.

جاء ذلك في إطار خطة تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين للعام الجاري ١٤٤١هـ، في جمهورية باكستان الشقيقة بتوجيه ومتابعة مباشرة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.