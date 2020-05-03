"كورونا" يخفض نمو الناتج المحلي المصري إلى 2%

بعد استهداف نسبة 4.5%

ذكرت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، اليوم الأحد، أن مصر خفّضت النمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة إلى اثنين في المائة إذا استمرت أزمة فيروس "كورونا" حتى ديسمبر المقبل، حسب ما أوردت "رويترز".

وأشارت هالة السعيد الشهر الماضي إلى أن مصر تستهدف نمواً بنسبة 4.5 بالمائة في السنة المالية القادمة 2020-2021 ينخفض إلى 3.5 بالمائة في حالة استمرار الأزمة حتى ديسمبر.

وتبدأ السنة المالية لمصر في أول يوليو، وتنتهي في 30 يونيو.

فيروس كورونا الجديد

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03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441 04:49 PM

بعد استهداف نسبة 4.5%

"كورونا" يخفض نمو الناتج المحلي المصري إلى 2%

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ذكرت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، اليوم الأحد، أن مصر خفّضت النمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة إلى اثنين في المائة إذا استمرت أزمة فيروس "كورونا" حتى ديسمبر المقبل، حسب ما أوردت "رويترز".

وأشارت هالة السعيد الشهر الماضي إلى أن مصر تستهدف نمواً بنسبة 4.5 بالمائة في السنة المالية القادمة 2020-2021 ينخفض إلى 3.5 بالمائة في حالة استمرار الأزمة حتى ديسمبر.

وتبدأ السنة المالية لمصر في أول يوليو، وتنتهي في 30 يونيو.

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فيروس كورونا الجديد

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