رحمهم الله.. ماذا كان يفعل أهلونا لإخراج الصقيع من المنازل؟ "الزعاق" يجيب

تحدّث عن انبعاث البرودة من الأرض في "المربعانية".. المصطلح مسمّى العامة

قال خبير الطقس، الدكتور خالد الزعاق، إن العامة تسمي انبعاث البرودة من الأرض "الصقيع"، وهو البرودة المحتبسة داخل المنازل في موسم #المربعانية.

وأوضح، عبر حسابه في "تويتر"، ما كان يفعله أهلونا لإخراج هذا الصقيع، بقوله: "أهلونا -رحمهم الله- يخرجونه بفتح النوافذ والأبواب وقت اعتدال الأجواء الخارجية في وقت الظهيرة".