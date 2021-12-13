رحمهم الله.. ماذا كان يفعل أهلونا لإخراج الصقيع من المنازل؟ "الزعاق" يجيب

تحدّث عن انبعاث البرودة من الأرض في "المربعانية".. المصطلح مسمّى العامة

قال خبير الطقس، الدكتور خالد الزعاق، إن العامة تسمي انبعاث البرودة من الأرض "الصقيع"، وهو البرودة المحتبسة داخل المنازل في موسم #المربعانية.

وأوضح، عبر حسابه في "تويتر"، ما كان يفعله أهلونا لإخراج هذا الصقيع، بقوله: "أهلونا -رحمهم الله- يخرجونه بفتح النوافذ والأبواب وقت اعتدال الأجواء الخارجية في وقت الظهيرة".

2

13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443 01:07 PM

تحدّث عن انبعاث البرودة من الأرض في "المربعانية".. المصطلح مسمّى العامة

رحمهم الله.. ماذا كان يفعل أهلونا لإخراج الصقيع من المنازل؟ "الزعاق" يجيب

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 3,853

قال خبير الطقس، الدكتور خالد الزعاق، إن العامة تسمي انبعاث البرودة من الأرض "الصقيع"، وهو البرودة المحتبسة داخل المنازل في موسم #المربعانية.

وأوضح، عبر حسابه في "تويتر"، ما كان يفعله أهلونا لإخراج هذا الصقيع، بقوله: "أهلونا -رحمهم الله- يخرجونه بفتح النوافذ والأبواب وقت اعتدال الأجواء الخارجية في وقت الظهيرة".

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021