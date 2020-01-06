الملك يستقبل وزراء خارجية الدول المطلة على البحر الأحمر ويبارك تأسيس المجلس

اللقاء شهد بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بما يعزّز الأمن والاستقرار في المنطقة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وهم: وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية سامح شكري، وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وزير الخارجية بدولة أريتريا عثمان صالح، وزير الخارجية بالجمهورية اليمنية محمد الحضرمي، وزيرة الخارجية بجمهورية السودان أسماء محمد عبدالله، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي محمود يوسف، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية أحمد عيسى عوض.

ونقل الوزراء لخادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال تحيات وتقدير قادة دولهم، فيما حمّلهم الملك نقل تحياته وتقديره للقادة.

وشهد الاستقبال، بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بسبل تطوير التعاون المشترك بين الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبارك خادم الحرمين الشريفين تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والتوقيع على ميثاق المجلس.

وحضر الاستقبال: الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.