ارتفاع أسعار النفط.. وبرنت يصل إلى 63.88 دولارًا للبرميل

صعدت عقود خام "نايمكس" تسليم مارس بنسبة 1.4%

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين، مع استئناف مستويات الإنتاج في الولايات المتحدة لكن تدريجيًّا؛ وذلك بعد تراجع حاد في المعروض نتيجة موجة التقلبات الجوية التي ضربت ولاية تكساس والمناطق المجاورة لها.

وتشير تقديرات المحللين إلى أن الطقس البارد الذي ضرب تكساس؛ أدى إلى توقف إنتاج نحو 4 ملايين برميل يوميًّا في الولايات المتحدة، وهناك توقعات بأن تستغرق فِرَق عمل الحقول النفطية عدة أيام لإذابة الجليد واستئناف إنتاج النفط والغاز بصورة طبيعية.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 1.5% إلى 63.88 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنسبة 1.4% عند 60.05 دولارًا للبرميل.