أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان.. "الأرصاد" ينبه

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، والعارضة، وبيش، وصامطة، وضمد، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

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12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443 11:30 AM

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية

أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان.. "الأرصاد" ينبه

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، والعارضة، وبيش، وصامطة، وضمد، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

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