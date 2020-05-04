الريال الإيراني يتهاوى.. والبرلمان يوافق على حذف 4 أصفار من قيمته

تراجع حاد في قيمة العملة بسبب العقوبات الأمريكية.. والبديل "التومان"

وافق البرلمان الإيراني على مشروع قانون يسمح للحكومة بحذف أربعة أصفار من الريال، عقب تراجع حاد في قيمة العملة بسبب العقوبات الأميركية، بحسب ما أوردت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الإثنين.

وبموجب المشروع، ستتغير عملة إيران الوطنية من الريال إلى التومان، الذي يساوي عشرة آلاف ريال.

وقالت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء "قانون حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية وافق عليه المشرعون".

ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة هيئة من علماء الدين تتولى فحص القوانين قبل أن تصبح سارية.

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن التلفزيون الرسمي، أنه سيكون أمام البنك المركزي الإيراني عامان "لتمهيد الطريق لتغيير العملة إلى التومان".

وكانت فكرة حذف أربعة أصفار متداولة منذ 2008، لكنها ازدادت إلحاحاً بعد 2018، عندما انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ من الاتفاق النووي وأعاد فرض عقوبات، إذ فقد الريال أكثر من 60 بالمئة من قيمته.

وبحسب مواقع لأسعار الصرف الأجنبي، سجلت العملة الإيرانية نحو 156 ألف ريال للدولار الواحد في السوق غير الرسمية اليوم.

ويعني ذلك أن مَن لا يحمل بطاقة مصرفية عليه أن يتخلّى عمليا عن النقود المعدنية وأن يحمل رزماً من الأوراق المصرفية للمشتريات اليومية.

وعند التوقيع على الاتفاق النووي عام 2015، كانت قيمة الدولار 32 ألف ريال، لكن العقوبات الأميركية الأخيرة جعلته يتدهور كثيراً.

وتسببت العملة المتدهورة والتضخم المرتفع في تفجير احتجاجات متقطعة منذ أواخر عام 2017.