"الشؤون الإسلامية" تطلق البرنامج النسائي "لحمة وطن" بالرياض.. الأربعاء المقبل

لترسيخ الأمن الفكري للأسرة

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرع الوزارة بمنطقة الرياض، الأربعاء، المقبل، البرنامج النسائي "لحمة وطن".

ويعقد البرنامج خلال الفترة من 5 إلى 13 شعبان الجاري، بسلسلة من المحاضرات العلمية النسائية لترسيخ "الأمن الفكري وتعزيز اللحمة الوطنية لدى الأسرة"، تقام بعد صلاة المغرب مباشرة في عدد من جوامع ومساجد مدينة الرياض، بمشاركة نخبة من الداعيات المتميزات في مجال العمل الدعوي والأمن الفكري.

ويستهل البرنامج بمحاضرة للداعية هيفاء بنت عبد الله الرشيد بعنوان: "دور المرأة في إصلاح المجتمع"، بجامع الملك خالد بأم الحمام، ويوم الخميس تلقي الداعية منيرة بنت عبدالعزيز آل الشيخ محاضرة علمية بعنوان "من هم العلماء الربانيون"، بجامع الراجحي بحي الجزيزة.

كما تلقي الداعية إيمان عبدالعزيز الشلفان يوم السبت المقبل، محاضرة بعنوان "العلاقة بين الأمن والعقيدة" بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي، ويوم الأحد تحاضر الداعية تهاني عوض الشلوي عن "حقوق ولاة الأمر في ضوء الكتاب والسنة" في جامع العبابي بحي المنصورة.

وتحاضر الدكتورة سلطانة بنت عبدالعزيز آل الشيخ، يوم الاثنين، لقاءً علمياً عن "تربية الأبناء في مواجهة التحديات" بجامع الأمير فيصل بن فهد، بشمال الرياض، ويوم الثلاثاء تلقي الدكتورة مريم بنت عبدالله باقازي، محاضرة بعنوان: " كيف يُخرم أمننا" بجامع الصائغ بالسويدي.

ويختتم البرامج النسائي "لحمة وطن"، بمحاضرتين الأولى يوم الأربعاء للداعية جهان محمد السراج، بعنوان: "مسؤوليتنا في حفظ الأمن"، في مسجد البواردي بالعزيزية، والثانية يوم الخميس للداعية لمياء بنت سليمان القزلان، عن "نعمة الأمن والأيمان والواجب تجاههما"، بجامع دار العلوم بحي الفلاح.

يذكر أن محاضرات البرنامج التوعوي والإرشادي "لحمة وطن"، بتوجيه الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ بتنفيذه بمختلف مناطق المملكة في إطار رسالة الوزارة السامية لخدمة الدعوة إلى الله، ونشر الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والغلو وبناء مجتمع مثالي متمسك بالوحيين.

وأوضحت الداعية هيفاء الرشيد أن قيادة المملكة دأبت على الحرص على نشر الاعتدال والوسطية وفق ما ورد في الكتاب والسنة بين أبناء هذه البلاد المباركة.

وقدمت "الرشيد" شكرها لوزارة الشؤون الإسلامية التي تشرف على جميع الأنشطة الدعوية، وعلى رأسها الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، والذي يسعى جاهداً لإنفاذ توجيهات ولاة أمره في العناية التامة لنشر المنهج السليم المعتدل، والتي منها برنامج "لحمة وطن" لنشر المعتقد الصحيح القائم على الوسطية الشرعية بين النساء.