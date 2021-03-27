بالصور .. "الشرقية" تطفئ ١٦٠٠ عمود إنارة في "ساعة الأرض"

"الأمانة" تشدد على أهمية الاهتمام بالبيئة

شاركت أمانة المنطقة الشرقية، مساء اليوم، في فعالية ساعة الأرض العالمية، حيث تم إطفاء عدد ١٦٦٠ عمود إنارة في كلٍ من الدمام والخبر والظهران، لمدة 60 دقيقة بدءًا من الساعة الثامنة والنصف مساء وحتى التاسعة والنصف مساءً، وذلك باستخدام نظام التحكم الآلي المعني بالتشغيل والإطفاء والتحكم بإنارة أعمدة الشوارع.



وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، أن الأمانة ومن باب مسؤوليتها في المحافظة على البيئة شاركت في الحدث العالمي "ساعة الأرض"، بهدف حث المجتمعات على الاهتمام بالبيئة والمساهمة في مقاومة وعوامل أضرار تغير المناخ والترشيد في استخدام الطاقة والمحافظة عليها.



وأضاف أن الأمانة قامت بإطفاء عدد كبير من أعمدة الإنارة في حاضرة الدمام، وبقية المحافظات وذلك بإشراف الإدارة العامة للكهرباء والإنارة بالأمانة، إذ تم إطفاء ٣٨٠ عمود إنارة في طريق الملك عبد الله بالدمام، و٤١٠ عمدان في طريق الخليج العربي و٣٦٠ عمود إنارة في طريق الملك فهد في الدمام، فيما تم إطفاء عددٍ من أعمدة الإنارة في محافظة الخبر عبر إطفاء ١٠٠ عمود إنارة في طريق الملك فهد بن عبد العزيز من منطقة الفوازية إلى جسر الملك فهد، و١٠٠ عمود إنارة في طريق الكورنيش الجنوبي، إضافة إلى إطفاء ٩٠ عمود إنارة في طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز من دوار المانع إلى طريق القشلة في الخبر.



وأشار إلى أنه تم إطفاء عددٍ من أعمدة الإنارة في مدينة الظهران من خلال إطفاء ٧٠ عمود إنارة في طريق أبو عبيدة بن الجراح وإطفاء ١٥٠ عمود إنارة في طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز من جسر القشلة إلى جسر شرطة الظهران.



وأكد أن الإطفاء تم بشكل آلي من خلال قطاع الترشيد الإلكتروني في الأمانة، مبينًا أن الأمانة اتخذت مجموعة إجراءات متكاملة لترشيد الكهرباء المستهلكة بالمرافق العامة، حيث تم وضع خطة لإنارة الشوارع بأنحاء المدينة بتطبيق أحدث التصاميم الهندسية التي تتناسب مع سياسة الترشيد.



وأوضح "الصفيان" أن كل البلديات قد شاركت في هذا الحدث العالمي وذلك عن طريق إطفاء إنارة عددٍ من الشوارع لمدة ساعة، وذلك بهدف حث المجتمعات بالاهتمام بالبيئة وترشيد في استخدام الطاقة.



وأضاف أن ساعة الأرض يشارك فيها الكثير من الدول والمدن العالمية، حيث يتم إطفاء الأضواء لمدة «ساعة واحدة» عن أهم المباني والميادين والشوارع، وذلك للتشديد على الدعوة لتقليل استهلاك الكهرباء وخفض الانبعاث الحراري الذي تسببه مصادر الطاقة وتشكل مخاطر عدة على البيئة في كوكب الأرض.