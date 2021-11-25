"أسواق التميمي" تفتتح فرعًا جديدًا في حي السفارات بالرياض

يحمل الرقم 42 في الرياض والـ81 على مستوى المملكة

افتتحت أسواق التميمي رسميًّا أحدث فروعها في حي السفارات بالرياض، بحضور الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، والسفير الفرنسي السيد "لودوفيك بوي"، والسفير الدنماركي السيد "أولي مويسبي"، بالإضافة للمدير التنفيذي لحي السفارات السيد "نوبل فرانكلين كوكر"، وعدد من مسؤولي حي السفارات، ومجموعة من سكان المنطقة. وقد مثل إدارة أسواق التميمي في الافتتاح الرئيسُ التنفيذي لأسواق التميمي "عبدالعزيز التميمي"، والمدير العام السيد "بوبي راجيندران"، ونائب الرئيس الأول للتمويل والاستثمار في شركة التميمي القابضة السيد "فواز التميمي" وكبار مسؤولي الشركة.

ويعتبر هذا الفرع الجديد هو المتجر الـ42 لأسواق التميمي في الرياض، والـ81 على مستوى المملكة، والذي يهدف إلى تحقيق استراتيجية شركة أسواق التميمي التوسعية للوصول إلى 150 فرعًا في المملكة مع نهاية العام 2025.

وبهذه المناسبة صرح الرئيس التنفيذي "عبدالعزيز التميمي" بالقول: "تشتهر أسواق التميمي بتنوعها وتوفيرها مجموعة واسعة من المنتجات العالمية المستوردة عالية الجودة، ومن هنا يأتي افتتاح فرعنا الجديد في حي السفارات ليقدم أفضل خدمة تسوق للعائلات المقيمة في الحي".

وأضاف التميمي: "نحن أسرة سعودية، نخدم بفخر عائلات هذا الوطن والمقيمين فيه بمنتجات غذائية طازجة وآمنة وصحية منذ أكثر من 40 عامًا"؛ مشيرًا إلى أن أسواق التميمي تتطلع إلى خدمة مجتمع حي السفارات لسنوات طويلة قادمة.

بدوره رحّب الرئيس التنفيذي لحي السفارات "نوبل فرانكلين كوكر" بافتتاح الفرع الجديد في هذه المنطقة المتميزة؛ معتبرًا "أنه أحدث نموذج يهدف لتعزيز النسيج المجتمعي في الحي من خلال الشراكة مع المنظمات التي تتميز بالابتكار في التصميم، وتقدم في الوقت ذاته منتجات وخدمات ذات جودة عالية".

من جانبه كشف المدير العام "بوبي راجيندران"، أن التصميم الفريد للفرع الجديد جاء على يد المهندس المعماري السعودي عبدالمحسن الذياب، وهو يعكس روح أسواق التميمي المبتكرة، التي تركز دائمًا على توفير أفضل المنتجات للمجتمع، مثل الأطعمة الطازجة عالية الجودة -المحلية منها أو المستوردة- من مختلف أنحاء العالم.

وأشار "راجيندران" إلى أن أسواق التميمي تتمتع بمعايير دولية عالية الجودة، منها الحرص على النظافة والخدمات عالية الجودة، مع توفيرها بيئة مميزة ومريحة للتسوق، كما تميزت منذ إطلاقها عام 1979م بسمعة طيبة في تقديم قيمة مالية ممتازة مقابل المنتجات التي تقدمها.

ويتابع: "حتى نتمكن من تقديم أفضل خدمات التسوق للجميع، نعمل على التواجد في أماكن أكثر بكافة مناطق المملكة، ونحن نسعد بسماع ردود أفعال عملائنا عن تميز أسواقنا وعروضنا الفريدة، وهذا الأمر هو المحرك الفعلي لخططنا التنموية".

وأضاف "راجيندران": تعتبر أسواق التميمي إحدى أسرع سلاسل المتاجر الكبرى نموًّا في المملكة؛ وذلك يتطلب توفير خدمات دعم لوجستية فريدة تواكب هذا النمو المتسارع لأسواق الشركة؛ حيث يتم حاليًا العمل على إنشاء وتجهيز مخزن جديد في المنطقة الغربية، سيتم افتتاحه مطلع العام القادم 2022م، كما تم افتتاح مجموعة من المخازن في العاصمة الرياض ومدينة الدمام بالمنطقة الشرقية؛ موضحًا أن استثمار الشركة في سلاسل التوريد يدعم خططها للنمو السريع في مختلف مناطق المملكة.

وجدد "راجيندران" دعوته للمتسوقين للاشتراك المجاني في برنامج مكافآت التميمي "ثماري"، الذي يوفر استردادًا نقديًّا عن طريق منح نقاط على المشتريات، ويقدم عروضًا حصرية للأعضاء.

كما أكد "راجيندران": "يمكن للأعضاء الاستفادة أيضًا من علاماتنا التجارية الحصرية التي تقدم قيمة كبيرة مع العديد من شركات التوزيع من Safeway USA مثل (Signature Select O Organic، Lucerne،) وCostco USA مثل (Kirkland Signature) وSainsbury’s UK.