"مدني مكة" محذراً من التقلبات: مستعدون للحالة الماطرة

دعا إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق

دعت الإدارة العامة للدفاع المدني في العاصمة المقدّسة، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة وفقاً للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المتضمنة احتمالية هطول أمطار اليوم من متوسطة إلى غزيرة على العاصمة المقدّسة.

وأكّد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة الرائد نايف الشريف؛ ضرورة التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر والانتباه في أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبُعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرّضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار في أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة في أثناء نشاط الرياح.

وأوضح أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.