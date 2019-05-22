بالفيديو.. أمطار غزيرة على "بلقرن" تُجري بعض الأودية

شَمِلت سبت العلايا ومعظم المراكز التابعة للمحافظة

هطلت، عصر اليوم، أمطار غزيرة، على محافظة بلقرن، وأدت إلى جريان بعض الأودية والشعاب.

ورصدت عدسة "سبق" مقطع فيديو لمناطق هطول الأمطار التي شملت مدينة سبت العلايا ومعظم المراكز التابعة للمحافظة، ولا تزال الأمطار تواصل هطولها حتى الآن.

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22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440 04:52 PM

شَمِلت سبت العلايا ومعظم المراكز التابعة للمحافظة

بالفيديو.. أمطار غزيرة على "بلقرن" تُجري بعض الأودية

سويد الحارثي

بلقرن

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هطلت، عصر اليوم، أمطار غزيرة، على محافظة بلقرن، وأدت إلى جريان بعض الأودية والشعاب.

ورصدت عدسة "سبق" مقطع فيديو لمناطق هطول الأمطار التي شملت مدينة سبت العلايا ومعظم المراكز التابعة للمحافظة، ولا تزال الأمطار تواصل هطولها حتى الآن.

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