تحطم طائرة هليكوبتر "إسرائيلية" في منطقة النقب

إصابة شخصين بجروح خطيرة

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، تحطّم طائرة هليكوبتر في منطقة صحراء النقب واشتعال النيران فيها.

وذكر أن طواقم الإنقاذ هرعت إلى موقع الحادث، وفقاً لـ"سبوتنيك".

في السياق ذاته، أشارت هيئة البث "الإسرائيلية" الرسمية، إلى إصابة "إسرائيليين" اثنين بجروح خطيرة بتحطم مروحية مدنية في منطقة النقب.

تحطّم طائرة هليكوبتر

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24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442 03:06 PM

إصابة شخصين بجروح خطيرة

تحطم طائرة هليكوبتر "إسرائيلية" في منطقة النقب

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، تحطّم طائرة هليكوبتر في منطقة صحراء النقب واشتعال النيران فيها.

وذكر أن طواقم الإنقاذ هرعت إلى موقع الحادث، وفقاً لـ"سبوتنيك".

في السياق ذاته، أشارت هيئة البث "الإسرائيلية" الرسمية، إلى إصابة "إسرائيليين" اثنين بجروح خطيرة بتحطم مروحية مدنية في منطقة النقب.

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تحطّم طائرة هليكوبتر

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