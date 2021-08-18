"الوطنية للإسكان" تطوّر 83 مليون م2 لضخ 147 ألف وحدة جديدة بالرياض

في إطار مساعي تنفيذ خطط الشركة وجعلها من أكبر 10 مدن العالم اقتصاداً

كشفت الشركة الوطنية للإسكان (NHC) عن خططها المقبلة لزيادة المعروض العقاري السكني في مدينة الرياض، من خلال تنفيذ مجتمعات سكنية جديدة ومتكاملة توفر أكثر من 147 ألف وحدة سكنية تقع على مساحة تصل إلى 83.5 مليون م2 ضمن خطط الشركة للإسهام في تحقيق رؤية الرياض التي تستهدف جعلها من أكبر 10 مدن العالم اقتصاداً، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 للوصول إلى نسبة تملك سكني 70% للأسر السعودية بحلول عام 2030.

وذكرت الشركة أن المجتمعات السكنية الجديدة التي تعتزم طرحها في مدينة الرياض خلال الأعوام القليلة المقبلة تشمل 3 مواقع لمخططات سكنية جديدة على مساحة 40 مليون م2، وهي "ضاحية الفرسان" التي تمتد على مساحة 35.7 مليون م2 لتوفير أكثر من 60 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى "الأصالة" التي توفّر ما يزيد على 3500 وحدة سكنية على مساحة تصل نحو 4 ملايين م2، وأرض "ديراب" التي توفر أكثر من 1800 وحدة سكنية على مساحة مليون م2.

وأكدت "الوطنية للإسكان" استمرارها في توفير المزيد من الوحدات السكنية بالشراكة مع القطاع الخاص بأسعار تنافسية تبدأ من 300 ألف ريال للوحدة وفقا لأفضل المعايير التي تتوافق مع جودة الحياة ضمن مجتمعات وأحياء سكنية عصرية متكاملة المرافق والخدمات وبنماذج متنوعة بين فلل وتاون هاوس ودوبلكس وشقق توفر بيئة سكنية ملائمة تلبي تطلعات الأسر السعودية.

ونوهت إلى أن المعروض العقاري للوحدات السكنية في مدينة الرياض يصل حالياً إلى نحو 20 مشروعاً منها 13 مشروعاً ضمن ضاحية الجوان التي تنفذها الشركة الوطنية للإسكان كمطور رئيسي منها 6 مشاريع يتم تنفيذها بالتعاون مع مطورين فرعيين، لافتةً إلى أن عدد الوحدات التي سيتم ضخها ضمن ضاحية الجوّان تتجاوز 73 ألف وحدة سكنية على مساحة إجمالية تمتد على 30 مليون م2.

وأشارت أن 7 مشاريع من بين 20 مشروعاً تحتضنها الرياض يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص توفر 5 آلاف وحدة سكنية على مساحة تتجاوز 6.7 ملايين م2؛ كما تعمل الشركة على تنفيذ مشروع المشرقية شرق مدينة الرياض على مساحة 7 ملايين م2 لتوفير 3700 وحدة سكنية ضمن خطط المرحلة الأولى.

يُذكر أن الشركة الوطنية للإسكان أطلقت مؤخراً مشروع "أصالة الجوان" الذي يوفر 600 وحدة سكنية كمطور رئيسي بالتعاون مع مطور فرعي من القطاع الخاص ليضاف إلى مشاريع ضاحية الجوان التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية ضمن أسعار تنافسية، مثل: "نساج تاون" الذي يوفر 690 فيلا سكنية، و"النرجس فيو" الذي يوفر 728 وحدة سكنية، و"المهندية" الذي يوفر 628 فيلا، بالإضافة إلى "سرايا الجوان" الذي يوفر 936 وحدة سكنية من نوع تاون هاوس و"الرابية" الذي يوفر 670 فيلا، حيث شهدت جميع تلك المشاريع إقبالاً عالياً أدى لحجز معظم وحداتها خلال أيام من إطلاقها.