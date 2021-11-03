النيابة العامة تباشر التحقيق مع المعتدين على عمالة المطعم

إلحاقًا بما صدر عن النيابة العامة بشأن أمر القبض الصادر من النائب العام بحق الجناة الذين قاموا بالاعتداء على موظفي أحد المطاعم بمدينة الرياض؛ فقد تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على الجناة، وقد باشرت النيابة المختصة التحقيق معهم؛ تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.