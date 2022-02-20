شركة وسط جدة للتطوير شريكًا استراتيجيًا لناديي الأهلي والاتحاد

لمدة 20 عامًا مقابـل 100 مليون ريال سنويًا لكل نادٍ

أعلنت شركة وسط جدة للتطوير، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن اكتمال إجراءات توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع ناديي الأهلي والاتحاد، لتكون بموجبهما شريكًا استراتيجيًا للناديين في عقد يمتد لمدة 20 عامًا من عام 2022م إلـى 2042م مقابـل 100 مليون ريال سنويًا لكل نادٍ، مع إمكانية مراجعة قيمة اتفاقية الشراكة كل 5 أعـوام.

وتأتي اتفاقية الشراكة مع الناديين اللذين يعدان من الأبرز على مستوى المنطقة وقارة آسيا، ضمن أهداف الشركة لتعزيز نمط الحياة في مدينة جدة والارتقاء بالمشهد الرياضي من خلال توفير الدعم للناديين، بما يتماشى مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الهادفة إلى تنويع وإثراء تجربة السياحة والترفيه والرياضة، وصولاً إلـى إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتحقيق مجتمع أكثر حيوية.

وتم توقيع الاتفاقية خلال حفل الشراكة الاستراتيجية بين شركة وسط جدة للتطوير والناديين بحضور المهندس أحمد بن عبد العزيز السليم الرئيس التنفيذي لشركة وسط جدة للتطوير، وماجد النفيعي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وسعادة الأستاذ أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد.

وتشتمل الاتفاقية على عددٍ من الامتيازات الدعائية والاستثمارية.

وأوضح المهندس أحمد بن عبد العزيز السليم، أن هذه الاتفاقية تعد خطوة مهمة في مسيرة المشروع.

وقال: "يهدف مشروع وسط جدة إلى صناعة وجهة عالمية في قلب جدة، ليُسهم في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 والرامية إلى توفير اقتصاد مزدهر ومجتمع نابض بالحياة للسكان والزوار.

وتشكل اتفاقية الشراكة أحد أكبر عقد شراكة في تاريخ النادي، موفرًا بذلك فرصة استثنائية للنادي لزيادة إيراداته السنوية، بالاستفادة من الدعم المالي الكبير الذي تقدمه الشركة".

ومن جهة أخرى، أشاد ماجد النفيعي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي باتفاقية الشراكة قائلاً: "توفر الاتفاقية التي وقعناها للنادي الأهلي فوائد عدة، سواء ماليًا من خلال تسجيل النادي أحد أكبر عقد شراكة في تاريخه، أو ثقافيًا من خلال وجودنا اليوم كجزء من هذا المشروع الذي يعد نقلة نوعية على جانب الثقافة والفنون في مدينة جدة.

ومن جانب آخر، أبدى أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد سعادته بهذا التوقيع، قائلاً: "نسعد بأن نكون جزءًا من هذا المشروع الرائد، وما يتضمنه من جوانب تترى

المنطقة ثقافيًا وترفيهيًا، والأهم رياضيًا".

يُذكر أن مشروع وسط جدة سيتم تنفيذه في موقع استراتيجي على مساحة 5،7 مليون متر مربع بقلب مدينة جدة، ويتميز بواجهة بحرية بشريط مائي طوله ٩.٥ كلم، ويحتوي على مرسى بمواصفات عالمية مهيأً لاستقبال اليخوت من داخل وخارج المملكة، وشاطئ رملي بطول 2،1 كلم. وسيُسهم مشروع وسط جدة في تطوير مشروعات نوعية في قطاعات حيوية وواعدة (سياحية - رياضية - ثقافية - ترفيهية - تجارية - سكنية)، وكذلك في توفير نمط حياة عصري وخيارات ترفيهية عالمية، وتوليد وظائف في قطاعات اقتصادية واعدة.

وسيُسهم المشروع في إبراز الهوية الثقافية والفنون المعمارية الأصيلة لمدينة جدة.