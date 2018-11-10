تعليق الدراسة في "طبرجل" غدًا الأحد.. بسبب الأمطار الغزيرة وجريان السيول

"تعليم الجوف": القرار يشمل الكادرين التعليمي والإداري في المدارس

‏وجّه مدير تعليم الجوف الدكتور سعيد الغامدي، بتعليق الدراسة في المدارس التابعة لمكتب التعليم بطبرجل ليوم غدٍ الأحد 3 -3 -1440هـ، بسبب الأمطار الغزيرة وجريان السيول.

وأشارت "التعليم"إلى أن القرار يشمل الكادرين التعليمي والإداري في المدارس.