شاهد.. أمير الشرقية يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

بمركز لقاحات الفيروس المستجد في أرض المعارض في الظهران

تلقى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، صباح اليوم، الجرعة الثانية من لقاح كورونا في مركز لقاحات فيروس كورونا المستجد في أرض المعارض في الظهران.

وكان الأمير سعود بن نايف قد تلقى الجرعة الأولى قبل ٢١ يوماً.

الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز

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17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442 10:35 AM

بمركز لقاحات الفيروس المستجد في أرض المعارض في الظهران

شاهد.. أمير الشرقية يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

حامد العلي

الدمام

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تلقى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، صباح اليوم، الجرعة الثانية من لقاح كورونا في مركز لقاحات فيروس كورونا المستجد في أرض المعارض في الظهران.

وكان الأمير سعود بن نايف قد تلقى الجرعة الأولى قبل ٢١ يوماً.

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