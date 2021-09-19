"الصحة": تسجيل 70 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 81 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 19 سبتمبر 2021، تسجيل 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546549 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 81 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535531 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8661 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2357 والحالات الحرجة 343 حالة.