بينهم حافلة طالبات.. تَصادم خماسي يخلّف حالتيْ وفاة وعدة إصابات بالطائف

تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة.. والجهات الأمنية والإسعافية تُباشر الموقع

تُباشر الجهات المعنية والإسعافية حاليًا، حادث تَصَادم لخمس مركبات بقرى الزوران بمحافظة الطائف؛ منها حافلة نقل طالبات جامعة الطائف؛ مما تَسَبّب في وفاة شخصين وإصابة عدد من الطالبات، تراوحت إصابتهن بين الخفيفة والمتوسطة.

وساهم عدم ازدواجية الطريق والتجاوز الخاطئ في وقوع الحادث.

وسوف توافيكم "سبق" بتفاصيل أكثر لاحقًا.