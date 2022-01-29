بريطانيا تسجل 72,727 إصابة جديدة بكورونا و296 وفاة

إجمالي الإصابات 16,406,123 والوفيات 155,613 شخصًا

سجّلت بريطانيا 72,727 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و296 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 16,406,123، فيما بلغت حصيلة الوفيات 155,613.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا كورونا

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29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443 11:28 PM

إجمالي الإصابات 16,406,123 والوفيات 155,613 شخصًا

بريطانيا تسجل 72,727 إصابة جديدة بكورونا و296 وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

لندن

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سجّلت بريطانيا 72,727 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و296 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 16,406,123، فيما بلغت حصيلة الوفيات 155,613.

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بريطانيا فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا كورونا

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