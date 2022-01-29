بريطانيا تسجل 72,727 إصابة جديدة بكورونا و296 وفاة

إجمالي الإصابات 16,406,123 والوفيات 155,613 شخصًا

سجّلت بريطانيا 72,727 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و296 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 16,406,123، فيما بلغت حصيلة الوفيات 155,613.