السودان: اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن أمام مقر الجيش ووقوع إصابات

متظاهرون توافدوا إلى شوارع الخرطوم وأقدموا على إحراق بعض الإطارات

اندلعت اشتباكاتٌ بين متظاهرين والأمن، اليوم الإثنين، أمام مقر الجيش في العاصمة.

وكان متظاهرون قد توافدوا إلى شوارع الخرطوم وأقدموا على إحراق بعض الإطارات تنديداً بالاعتقالات التي تمّت، وإغلاق عددٍ من الطرق.

وكانت قد قالت وزارة الإعلام السودانية، إنه تمّ اعتقال معظم وزراء الحكومة في مجلس السيادة.

وتشهد الساحة السودانية تطورات خطيرة وسريعة منذ ساعات الصباح الأولى، اليوم الإثنين، حيث انتشرت قوات عسكرية في العاصمة الخرطوم، كما تمّ فصل المناطق الرئيسة في الخرطوم عن بعضها بعضاً، بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت شخصيات سياسية، وزعامات حزبية سودانية، كما انقطعت خدمة الإنترنت.