"الندوة العالمية" توزع وجبات الإفطار للصائمين على الأسر الفقيرة في إندونيسيا

في إطار برنامج "إفطار الصائم" التي تنفذه في عدد من دول العالم خلال رمضان

قام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في إندونيسيا، بتوزيع وجبات الإفطار للصائمين على الأسر الفقيرة وأسر الأيتام في جزيرتي جاوى وسومطرة.

يأتي ذلك في إطار جهود الندوة الخيرية في تنفيذ برنامج إفطار الصائم في العديد من دول العالم في شهر رمضان المبارك؛ حيث يعظم الأجر ويتضاعف الثواب، كما تحرص الندوة على إطلاع المحسنين من الداعمين على تقارير عن التنفيذ وعن المستفيدين من هذه البرامج.

يشار إلى أن آلاف المستفيدين يثنون على جهود الندوة والدعم السخي من مملكة الإنسانية حكومة وشعبًا، ويلهجون بالدعاء للمحسنين بالأجر والثواب، وأن يخلف لهم ما أنفقوا من أموالهم في دعم هذه البرامج الإنسانية التي لامست احتياجاتهم وخففت من معاناتهم.