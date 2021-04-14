"الصحة": تسجيل 929 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 806 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 14 أبريل 2021، تسجيل 929 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 401157 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 806 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 385441 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6781 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8935 والحالات الحرجة 986 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 14 أبريل 2021، تسجيل 929 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 401157 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 806 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 385441 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6781 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8935 والحالات الحرجة 986 حالة.