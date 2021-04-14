"الصحة": تسجيل 929 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 806 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 14 أبريل 2021، تسجيل 929 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 401157 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 806 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 385441 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6781 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8935 والحالات الحرجة 986 حالة.