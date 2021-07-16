في يوم واحد.. روسيا تسجل 25704 إصابات جديدة و799 وفاة بكورونا

سجّلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 25704 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و799 وفاة، وشفاء 21932 حالة .

وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 5.907.999 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 146.868 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 5.300.908 حالات.