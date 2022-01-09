حالات كورونا النشطة بمكة تكسر حاجز الـ3 آلاف

المنطقة سجلت 383 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت مكة المكرمة، اليوم، 383 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من إجمالي 3460 حالة سجلتها مناطق ومحافظات المملكة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة اليوم.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بمكة المكرمة منذ تفشي الفيروس حتى اليوم، 49547 إصابة؛ منها 45285 حالة تماثلت للشفاء، و1176 توفاهم الله من جراء الفيروس رحمهم الله جميعًا.

وبحسب إحصائية وزارة الصحة؛ فقد سجلت مكة المكرمة اليوم 383 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 154 حالة تماثلت للشفاء، فيما سجلت مكة حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

يأتي هذا فيما بلغت الحالات النشطة في المنطقة التي لا تزال تحمل الفيروس 3086 حالة.