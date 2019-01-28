تعليق الدراسة في المدارس المتضررة بـ"تعليم الجوف".. بسبب الأمطار

الإدارة أشارت إلى أن التعليق يشمل الكادرَيْن التعليمي والإداري

بيَّنت إدارة التعليم بالجوف أنه وفق آخر تقارير الأرصاد، وجَّه عبدالله الزيدان، مدير تعليم الجوف بالإنابة، بتعليق الدراسة في المدارس المتضررة بالتنسيق مع مكاتب التعليم اليوم الاثنين بسبب الأمطار الغزيرة.

وأكدت "التعليم" أن ذلك يشمل الكادرين التعليمي والإداري في المدارس.

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28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440 12:12 AM

الإدارة أشارت إلى أن التعليق يشمل الكادرَيْن التعليمي والإداري

تعليق الدراسة في المدارس المتضررة بـ"تعليم الجوف".. بسبب الأمطار

مهنا التميمي

الجوف

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بيَّنت إدارة التعليم بالجوف أنه وفق آخر تقارير الأرصاد، وجَّه عبدالله الزيدان، مدير تعليم الجوف بالإنابة، بتعليق الدراسة في المدارس المتضررة بالتنسيق مع مكاتب التعليم اليوم الاثنين بسبب الأمطار الغزيرة.

وأكدت "التعليم" أن ذلك يشمل الكادرين التعليمي والإداري في المدارس.

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