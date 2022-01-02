التحالف: نفّذنا ضربات جوية لأهدافٍ عسكرية مشروعة في صنعاء

تدمير 4 مخازن للطائرات المسيّرة ومنصّات الإطلاق بمعسكر لواء النقل العسكري

أعلنت قيادة التحالف تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في #صنعاء استجابة للتهديدات.

وأضاف: دمّرنا 4 مخازن للطائرات المسيّرة ومنصّات الإطلاق بمعسكر لواء النقل العسكري، واتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.

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02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443 08:27 AM

تدمير 4 مخازن للطائرات المسيّرة ومنصّات الإطلاق بمعسكر لواء النقل العسكري

التحالف: نفّذنا ضربات جوية لأهدافٍ عسكرية مشروعة في صنعاء

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت قيادة التحالف تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في #صنعاء استجابة للتهديدات.

وأضاف: دمّرنا 4 مخازن للطائرات المسيّرة ومنصّات الإطلاق بمعسكر لواء النقل العسكري، واتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.

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