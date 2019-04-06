الوحدة يستعيد نغمة الفوز.. ويضرب الاتفاق بثلاثية

في ختام الجولة الـ26 من الدوري السعودي للمحترفين

نجح فريق الوحدة في استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه في الجولات الأربع الماضية بعدما ألحق الهزيمة العاشرة بضيفه الاتفاق بالدوري بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على أرض ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة لحساب الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ورفع الوحدة رصيده إلى 39 نقطة بالمركز السادس، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند النقطة الـ32 نقطة، احتل بها المركز التاسع.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى، وتقاسم الفريقان السيطرة على مجريات اللعب مع أفضلية نسبية للضيوف، وهو الأمر الذي أدى إلى انحصار اللعب في وسط الملعب، وقلة في الهجمات الخطيرة على المرميين.

أتى التهديد الأول من الضيوف على مرمى الوحدة في الدقيقة الرابعة عندما تبادل عبدالرحمن العبود من الرواق الأيسر التوغل قبل أن يرسل كرة على رأس أحمد عكايشي الذي تابعها ناحية المرمى، لكن يقظة الحارس محمد العواد أنقذت الموقف.

رد الوحدة لم يقل خطورة؛ إذ تلقى علي النمر كرة بينية جميلة، وضعته في حالة انفراد بالمرمى، لكنه تسرع في التسديد؛ ليتصدى الحارس عبدالله الصالح لكرته بكل ثقة (13).

تعدد الأخطاء في مناطق ملعب الوحدة منح الأوروغوياني برايان أليمان فرصة افتتاح التسجيل عندما قرر تسديد كرة حرة مباشرة من مسافة بعيدة، أطلقها بشكل مثالي للغاية، ارتفعت فوق حائط الصد، وعجز محمد عواد عن ردها؛ لتهتز شباكه معلنة أول أهداف اللقاء (19).

رفض لاعبو الوحدة مغادرة الملعب وهم متأخرون في النتيجة؛ إذ تمكنوا من إدراك التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل حينما أرسل أوتيرو كرة طولية على رأس أحمد عبده، لم يتوانَ في إيداعها الشباك مستغلاً سوء تمركز دفاع الاتفاق، والخروج الخاطئ للحارس؛ ليعاقبهم بهدف التعديل.

جاء الشوط الثاني في قمة الإثارة من الفريقين بعد أن تخليا عن التكتل الدفاعي، وانطلقا للهجوم؛ ما جعل اللعب مفتوحًا؛ وهو ما سمح بمشاهدة العديد من الفرص لكلا الطرفين.

اقترب الوحدة من التقدم بالنتيجة مبكرًا بعد أن توغل اللاعب البديل عصام الجبالي في منطقة العمليات مقدمًا فاصلاً مهاريًّا قبل أن يرسل تمريرة عرضية خطيرة أمام المرمى الخالي، لم تجد من يضعها في الشباك في ظل تباطؤ رأس الحربة أحمد عبده؛ لتضيع فرصة هدف محقق (54).

أثمرت أفضلية الوحدة هدف التقدم الذي حمل توقيع البديل عصام الجبالي مستغلاً العرضية المميزة من وليد باخشوين؛ إذ تابعها برأسه جميلة في شباك عبدالله الصالح بالدقيقة الـ69؛ لتنطلق بعدها أفراح جماهير فرسان مكة على المدرجات.

حافظ عبدالله الصالح حارس الاتفاق على حظوظ فريقه في العودة للقاء عندما تصدى ببراعة لتسديدة البديل كاسنجو من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ83.

أبى البديل كاسنجو إلا أن يدون اسمه في سجل الهدافين بعد أن أطلق رصاصة الرحمة في شباك الاتفاق في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل مسجلاً ثالث الأهداف للوحدة.