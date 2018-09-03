في ثاني يوم دراسة وبقرار الوهيبي.. إعفاء 6 من قادة المدارس بالرياض

تنبيه 9 مدارس أخرى بسبب ضعف تطبيقهم لإجراءات الانضباط المدرسي

أعلنت إدارة تعليم الرياض اليوم إعفاء ستة قادة وقائدات مدارس أهلية وأجنبية لضعف تطبيقهم لإجراءات الانضباط المدرسي وتوجيه تسعة تنبيهات لمدارس أهلية وأجنبية في متابعة الإنضباط المدرسي .



وقالت إدارة التعليم : إن ذلك بناء على ما رفعته لجنة ⁧#الانضباط_المدرسى⁩ للمدارس الأهلية والأجنبية وفق قرارات أصدرها مدير عام التعليم حمد الوهيبي .

وكان قد انطلق أمس العام الدراسي الجديد واستقبلت مدارس منطقة الرياض الطلاب بجميع المراحل الدراسية بعد تمتعهم بإجازة الصيف لهذا العام، حيث توجّه صباح أمس أكثر من مليون طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة بالعاصمة الرياض في انطلاقة العام الدراسي الجديد، فيما أكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي على أهمية أن يدرك الطلاب والطالبات وكافة العاملين في الميدان التعليمي أهمية الانطلاقة القوية والجادة للعام الدراسي الجديد ومن اليوم الأول.